மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கிய மாற்றுத்திறனாளி மாணவி + "||" + A disabled student who donated Rs. 5,000 to the Corona Relief Fund

கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கிய மாற்றுத்திறனாளி மாணவி