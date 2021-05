மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும்: கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம்-மாவட்ட புதிய கலெக்டர் கார்மேகம் பேட்டி + "||" + Public cooperation is needed for corona prevention activities-Interview with District New Collector Carmegam

வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும்: கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம்-மாவட்ட புதிய கலெக்டர் கார்மேகம் பேட்டி