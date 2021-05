மாவட்ட செய்திகள்

கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து வீடியோ மூலம் கண்காணிப்பு: மயானங்களில் இறந்தவர்களின் உடலை புதைத்தல், தகனம் செய்வதில் குறைபாடா? + "||" + From the control center Tracking by video The bodies of the dead in cemeteries No defect in burial or cremation

கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து வீடியோ மூலம் கண்காணிப்பு: மயானங்களில் இறந்தவர்களின் உடலை புதைத்தல், தகனம் செய்வதில் குறைபாடா?