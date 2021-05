மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவிடம் இருந்து பணியாளர்களை காக்க கைகளை சுத்தம் செய்ய காலால் இயக்கும் தண்ணீர் குழாய்கள் + "||" + Foot-operated water taps for hand washing to protect employees from corona

