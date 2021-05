மாவட்ட செய்திகள்

பெரியபாளையம் கோவில் சார்பாக அரசு ஆஸ்பத்திரி நோயாளிகளுக்கு ஆயிரம் உணவு பொட்டலங்கள் + "||" + Thousands of food parcels for government hospital patients on behalf of Periyapalayam temple

பெரியபாளையம் கோவில் சார்பாக அரசு ஆஸ்பத்திரி நோயாளிகளுக்கு ஆயிரம் உணவு பொட்டலங்கள்