மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவை விரட்ட வீதிகளில் வேப்பிலை தோரணம் கட்டிய மக்கள் + "||" + People building willow poles in the streets to drive away the corona

கொரோனாவை விரட்ட வீதிகளில் வேப்பிலை தோரணம் கட்டிய மக்கள்