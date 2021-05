மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் உப்பு உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டதால் வேதாரண்யத்தில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு உப்பு 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு லாரிகளில் அனுப்பி வைப்பு + "||" + Salt was shipped from Vedaranyam to Thoothukudi in lorries after 40 years as salt production stopped due to rains

மழையால் உப்பு உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டதால் வேதாரண்யத்தில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு உப்பு 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு லாரிகளில் அனுப்பி வைப்பு