மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை மறந்து தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + The masses who forgot the social gap and gathered to be vaccinated

சமூக இடைவெளியை மறந்து தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள்