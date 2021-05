மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளை பாதுகாக்க கலெக்டர் தலைமையில் குழு + "||" + Minister Geethajeevan said a committee headed by the District Collector would be set up to protect children who have lost their parents due to the corona epidemic in Tamil Nadu

கொரோனா தொற்றால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளை பாதுகாக்க கலெக்டர் தலைமையில் குழு