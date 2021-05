மாவட்ட செய்திகள்

போதைப்பொருள் விற்றால் குண்டர் சட்டத்தில் கைது; போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + Police Superintendent Jayakumar has warned that people will be arrested under the Gangs Act if they sell drugs.

