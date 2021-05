மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கூடுதல் தலைமை செயலாளர் ஆய்வு + "||" + Athulya Mishra, Additional Chief Secretary, Revenue and Disaster Management, inspected the corona prevention activities in Thoothukudi yesterday.

தூத்துக்குடியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கூடுதல் தலைமை செயலாளர் ஆய்வு