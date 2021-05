மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி நாச்சிமுத்து பிரசவ விடுதியில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி விரைவில் போடப்படும் + "||" + Corona vaccine will soon be given to those over 18 years of age

