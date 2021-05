அரூர் அருகே, வயலில் நடந்து சென்றபோதுகிணற்றில் தவறி விழுந்து சிறுமி சாவுகாப்பாற்ற முயன்ற தந்தையும் பலியான பரிதாபம்

மாவட்ட செய்திகள்

அரூர் அருகே, வயலில் நடந்து சென்றபோதுகிணற்றில் தவறி விழுந்து சிறுமி சாவுகாப்பாற்ற முயன்ற தந்தையும் பலியான பரிதாபம் + "||" + The girl died after falling into the well

