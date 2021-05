மாவட்ட செய்திகள்

மைசூரு ரோடு-கெங்கேரி இடையே அடுத்த மாத இறுதிக்குள் மெட்ரோ ரெயில் சேவை தொடக்கம்

Metro rail service to start by the end of next month

