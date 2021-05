மாவட்ட செய்திகள்

சேமித்து வைத்து இருந்தரூ.2,506-ஐ கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு வழங்கிய 5-ம் வகுப்பு மாணவிமுதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு + "||" + Were stored 5th class student donates Rs. 2,506 to Corona Relief Fund Praise for chief Minister Stalin

