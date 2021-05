மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் இழந்த சாலையோர வியாபாரிகள்‘குறைகளை யாரிடம் சொல்வது’ என தவிப்பு + "||" + Roadside vendors who lost their livelihood in the curfew Suffering as ‘to whom to complain’

ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் இழந்த சாலையோர வியாபாரிகள்‘குறைகளை யாரிடம் சொல்வது’ என தவிப்பு