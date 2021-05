மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்கசேலத்தில் உழவர்சந்தைகள் மூடப்பட்டனவீடுகளுக்கு சென்று காய்கறிகள் விற்பனை தொடக்கம் + "||" + Prevent corona spread Farmers' markets closed in Salem Go home and start selling vegetables

கொரோனா பரவலை தடுக்கசேலத்தில் உழவர்சந்தைகள் மூடப்பட்டனவீடுகளுக்கு சென்று காய்கறிகள் விற்பனை தொடக்கம்