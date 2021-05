மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ஆம்புலன்சிலேயே சிகிச்சை: சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்குள் வாகனங்கள் செல்ல தடை-சாலையில் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டன + "||" + Vehicles are not allowed inside the Salem Government Hospital

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ஆம்புலன்சிலேயே சிகிச்சை: சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்குள் வாகனங்கள் செல்ல தடை-சாலையில் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டன