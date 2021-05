தினமும் 600 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: ஊரடங்கை கடுமையாக்க வேண்டும்-மு.க.ஸ்டாலினிடம், பா.ம.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கோரிக்கை

மாவட்ட செய்திகள்

தினமும் 600 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: ஊரடங்கை கடுமையாக்க வேண்டும்-மு.க.ஸ்டாலினிடம், பா.ம.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கோரிக்கை + "||" + Corona affects 600 people daily: Curfew must be tightened - MK Stalin, pmk Request of MLAs

தினமும் 600 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: ஊரடங்கை கடுமையாக்க வேண்டும்-மு.க.ஸ்டாலினிடம், பா.ம.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கோரிக்கை