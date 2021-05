மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா தொற்றுக்கு தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கும் மருந்து அறிமுகம் + "||" + Chengalpattu At the Government Hospital For corona infection Mix with water and drink Introduction to medicine

செங்கல்பட்டு அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா தொற்றுக்கு தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கும் மருந்து அறிமுகம்