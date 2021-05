மாவட்ட செய்திகள்

மணல் கடத்தல், மதுபான விற்பனையை தடுக்க நீடாமங்கலம் பகுதியில் தனிப்படை போலீசார் ரோந்து தப்பி ஓடியவர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Private police patrol in Needamangalam area to prevent sand smuggling and sale of liquor

மணல் கடத்தல், மதுபான விற்பனையை தடுக்க நீடாமங்கலம் பகுதியில் தனிப்படை போலீசார் ரோந்து தப்பி ஓடியவர்களுக்கு வலைவீச்சு