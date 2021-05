மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண நிதிக்காக ஒரு மாத ஊதியத்தை செல்வராஜ் எம்.பி. வழங்கினார் + "||" + Selvaraj MP has been given a monthly stipend for the Corona Relief Fund. Presented by

