மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் நேரடி ஆலோசனை வழங்க இயலாத நிலை: வாட்ஸ்-அப் மூலம் பெண்கள் சட்டஉதவி பெறலாம் சார்பு நீதிபதி தகவல் + "||" + Inability to provide direct counseling by Corona: Women can get legal help through WhatsApp Pro-judge information

கொரோனாவால் நேரடி ஆலோசனை வழங்க இயலாத நிலை: வாட்ஸ்-அப் மூலம் பெண்கள் சட்டஉதவி பெறலாம் சார்பு நீதிபதி தகவல்