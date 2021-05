மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் உடல்கள் 12 மயானங்களில் தகனம் + "||" + Of those who died by the corona Bodies cremated in 12 cemeteries

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் உடல்கள் 12 மயானங்களில் தகனம்