மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் கனமழை எதிரொலி:திருச்சிக்கு திருப்பி விடப்பட்ட விமானங்கள் + "||" + Two planes were diverted to Trichy due to heavy rain at Chennai airport.

சென்னை விமான நிலையத்தில் கனமழை எதிரொலி:திருச்சிக்கு திருப்பி விடப்பட்ட விமானங்கள்