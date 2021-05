மாவட்ட செய்திகள்

காட்டாங்கொளத்தூர் எஸ்.ஆர்.எம். ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா அறிகுறி இருப்பவர்களுக்கு 200 படுக்கை வசதியுடன் சிறப்பு மருத்துவ மையம் + "||" + Kattagollathoor SRM hospital has a specialized medical center with a capacity of 200 beds for those with corona symptoms

