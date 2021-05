மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் துணிகர சம்பவம்:மளிகை கடை உரிமையாளரை கட்டிப்போட்டு ரூ.50 லட்சம் கொள்ளை3 பேரை பிடிக்க போலீசார் ராஜஸ்தான் விரைந்தனர் + "||" + Venture incident in Salem: 50 lakh robbery by tying up grocery store owner Police rushed to Rajasthan to nab 3 people

சேலத்தில் துணிகர சம்பவம்:மளிகை கடை உரிமையாளரை கட்டிப்போட்டு ரூ.50 லட்சம் கொள்ளை3 பேரை பிடிக்க போலீசார் ராஜஸ்தான் விரைந்தனர்