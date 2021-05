மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில்10 நாட்களில் கொரோனாவுக்கு 122 பேர் பலி-சுடுகாட்டில் தொடர்ந்து எரியும் பிணங்கள் + "||" + In Salem 122 people were died in 10 days in Corona Corpses constantly burning in the crematorium

சேலத்தில்10 நாட்களில் கொரோனாவுக்கு 122 பேர் பலி-சுடுகாட்டில் தொடர்ந்து எரியும் பிணங்கள்