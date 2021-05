மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வேளாண் இடுபொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு; அதிகாரி தகவல் + "||" + Arranging uninterrupted availability of agricultural inputs during the corona curfew; Official Information

கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வேளாண் இடுபொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு; அதிகாரி தகவல்