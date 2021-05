மாவட்ட செய்திகள்

ஒட்டன்சத்திரத்தில் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு ரூ.1 லட்சம் வழங்கிய ஆசிரியை + "||" + The teacher who donated 1 lakh rupees to the Corona Relief Fund

ஒட்டன்சத்திரத்தில் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு ரூ.1 லட்சம் வழங்கிய ஆசிரியை