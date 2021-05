மாவட்ட செய்திகள்

நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு எதிரொலி; பிற்பகலில் அனைத்து கடைகளும் திறக்கப்பட்டன + "||" + Echo of the full curfew tomorrow; All the shops were open in the afternoon

நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு எதிரொலி; பிற்பகலில் அனைத்து கடைகளும் திறக்கப்பட்டன