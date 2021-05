மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கை முழுமையாக அமல்படுத்த 11 தொகுதிகளுக்கு கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நியமனம்-அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி தகவல் + "||" + Appointment of Monitoring Officers for 11 constituencies to fully implement the curfew - Minister Senthilbalaji

முழு ஊரடங்கை முழுமையாக அமல்படுத்த 11 தொகுதிகளுக்கு கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நியமனம்-அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி தகவல்