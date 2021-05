மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில்கோவேக்சின் மருந்து இல்லை என அறிவிப்புதடுப்பூசி போட வந்தவர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + In Salem, at the Primary Health Center Notice that Covex is not a drug Those who came to get vaccinated were disappointed

சேலத்தில், ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில்கோவேக்சின் மருந்து இல்லை என அறிவிப்புதடுப்பூசி போட வந்தவர்கள் ஏமாற்றம்