மாவட்ட செய்திகள்

மோசடி வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை பிடிக்க சென்ற சப்-இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 4 போலீஸ்காரர்கள் மீது தாக்குதல் நைஜீரியாவை சேர்ந்த 3 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + In case of fraud Went to catch those involved Including sub-inspector Attack on 4 policemen

மோசடி வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை பிடிக்க சென்ற சப்-இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 4 போலீஸ்காரர்கள் மீது தாக்குதல் நைஜீரியாவை சேர்ந்த 3 பேருக்கு வலைவீச்சு