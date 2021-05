மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி சட்டமன்றம் அடுத்த வாரம் கூடுகிறது புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவி ஏற்கிறார்கள் + "||" + Puducherry Assembly Gathers next week New MLAs take office

புதுச்சேரி சட்டமன்றம் அடுத்த வாரம் கூடுகிறது புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவி ஏற்கிறார்கள்