மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் கருப்பு பூஞ்சை நோய் பாதிப்பு யாருக்கும் இல்லை + "||" + No one is infected with black fungus

வேலூர் மாவட்டத்தில் கருப்பு பூஞ்சை நோய் பாதிப்பு யாருக்கும் இல்லை