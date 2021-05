மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு வாரம் முழு ஊரடங்கு அமல் எதிரொலி:சேலத்தில் காய்கறி, மளிகை பொருட்கள் வாங்க அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம் + "||" + Echoes of a week-long curfew: Crowds flock to Salem to buy vegetables and groceries

ஒரு வாரம் முழு ஊரடங்கு அமல் எதிரொலி:சேலத்தில் காய்கறி, மளிகை பொருட்கள் வாங்க அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம்