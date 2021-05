மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் வசதிக்காக நடமாடும் வேளாண் இடுபொருட்கள் விற்பனை வாகனம் + "||" + A vehicle for selling agricultural inputs has been launched for the convenience of farmers

விவசாயிகள் வசதிக்காக நடமாடும் வேளாண் இடுபொருட்கள் விற்பனை வாகனம்