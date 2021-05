மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு அமலானது:கடைகள் அனைத்தும் அடைப்பு; சாலைகள் வெறிச்சோடின தடுப்புகள் அமைத்து போலீசார் வாகன சோதனை