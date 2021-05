மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரியில் தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது + "||" + A complete curfew was imposed in the Nilgiris without any relaxation

நீலகிரியில் தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது