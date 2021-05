மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி தேவையான அளவு இருப்பில் உள்ளது-கலெக்டர் சந்தீப்நந்தூரி தகவல் + "||" + Corona vaccine is available in sufficient quantities - Collector Sandeep Nanduri

கொரோனா தடுப்பூசி தேவையான அளவு இருப்பில் உள்ளது-கலெக்டர் சந்தீப்நந்தூரி தகவல்