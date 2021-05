மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் வந்த இங்கிலாந்து சுற்றுலா பயணி கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + An English tourist from Mamallapuram was killed by a corona

மாமல்லபுரம் வந்த இங்கிலாந்து சுற்றுலா பயணி கொரோனாவுக்கு பலி