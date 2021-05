மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு தட்டுப்பாடு இன்றி பால் கிடைக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் நாசர் தகவல் + "||" + Minister Nasser informed that action will be taken to make milk available to the public without shortage

பொதுமக்களுக்கு தட்டுப்பாடு இன்றி பால் கிடைக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் நாசர் தகவல்