தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் நடமாடும் கடைகள் மூலம் 13.42 டன் காய்கறிகள் விற்பனைகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + sales of 13.42 tonnes of vegetables perday through mobile shop, collector senthilray said

