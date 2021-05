மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 18 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் + "||" + In the district of Kallakurichi Corona vaccination camp for 18 to 45 year olds

