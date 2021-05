மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே கொரோனா அச்சத்தால்கழுத்தை அறுத்து டிரைவா் தற்கொலை + "||" + The incident where the driver committed suicide by slitting his throat due to fear of corona infection near Manapparai has caused shock.

மணப்பாறை அருகே கொரோனா அச்சத்தால்கழுத்தை அறுத்து டிரைவா் தற்கொலை