மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில்கொரோனா பாதிப்பு இறங்குமுகம்; உயிர் பலி எண்ணிக்கையும் குறைந்தது + "||" + Corona damage is on the decline in Trichy district. The death toll has also dropped.

திருச்சி மாவட்டத்தில்கொரோனா பாதிப்பு இறங்குமுகம்; உயிர் பலி எண்ணிக்கையும் குறைந்தது