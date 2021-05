மாவட்ட செய்திகள்

நீரேற்று நிலையங்களுக்கு தண்ணீர் எடுக்ககாவிரி ஆற்றில் மணல் மூட்டைகள் அடுக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Intensity of work on stacking sandbags on the Cauvery River

நீரேற்று நிலையங்களுக்கு தண்ணீர் எடுக்ககாவிரி ஆற்றில் மணல் மூட்டைகள் அடுக்கும் பணி தீவிரம்