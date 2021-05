மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் இரும்பாலை மையத்தில்கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களுக்கு நாளை முதல் சிகிச்சைஅமைச்சர் வி.செந்தில்பாலாஜி தகவல் + "||" + For those affected by corona infection Treatment from tomorrow

சேலம் இரும்பாலை மையத்தில்கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களுக்கு நாளை முதல் சிகிச்சைஅமைச்சர் வி.செந்தில்பாலாஜி தகவல்