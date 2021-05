மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், இதுவரை 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட 2 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் தகவல் + "||" + In Thiruvarur district, 2,000 people over the age of 18 have been vaccinated against corona so far, the minister said

